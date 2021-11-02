"Укренерго" визнало неможливість балансувати енергосистему без допомоги Білорусі

Майже повна зупинка державних ТЕС, зниження виробництва відновлюваними джерелами енергії та аварійність на ТЕС ДТЕК змусили системного оператора звернутися по аварійну допомогу до Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"2 листопада, у зв'язку з дефіцитом потужності в ОЕС України, компанія змушена активувати аварійну допомогу з Білорусі. Причинами дефіциту потужності є підвищена аварійність на енергоблоках ТЕС у період сезонного зростання споживання. При цьому 2 листопада спостерігалася суттєва переробка на ГЕС та зниження генерації відновлюваними джерелами енергії", - сказано в повідомленні компанії.

Нагадаємо, 2 листопада з 14.00 у рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії до енергосистеми України потужністю 500 МВт.

Аварійну допомогу було надано на тлі дефіциту вугілля на державних ТЕС, через який кожен другий блок держкомпанії "Центренерго" не працює через брак вугілля.

Запас вугілля на державних ТЕС становить менше 100 тис. т, що нижче за мінімально гарантований рівень.

Упродовж вересня-жовтня державні ТЕС працювали у мінімальному складі обладнання - по 1 енергоблоку на кожній електростанції.