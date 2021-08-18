Укроборонпром створить у Туреччині базу для ремонту вертольотів Мі-17

Компанія «Укрспецекспорт», яка входить до складу Укроборонпрому, уклала рамковий контракт з турецькою THK Teknik A.Ş. на створення бази ремонту вертольотів Мі-17 у Турецькій Республіці.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі ДК «Укроборонпром».

«Співпраця України та Туреччини у військово-технічній сфері за останній час вийшла на новий якісний рівень і є одним з основних елементів стратегічного партнерства наших країн», – прокоментував генеральний директор Укрспецекспорту Вадим Ноздря.

Зазначається, що Укрспецекспорт і THK Teknik A.Ş вже мають досвід партнерства з 2018 року, коли українська компанія виграла тендер на ремонт 18 багатоцільових вертольотів Мі-17 головного командування жандармерії Туреччини.

Новим контрактом передбачено створення бази та проведення ремонтів техніки турецьких клієнтів і виконання замовлень для третіх країн, ідеться в повідомленні.

Турецька THK Teknik A.Ş. під різними назвами працює з 1925 року, нині вона надає широкий спектр послуг - від обслуговування літаків до ремонту планерів і гелікоптерів.