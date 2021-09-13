"Укрзалізниця" оголосила конкурс на посаду постійного голови правління

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" оголосило конкурс на посаду постійного голови правління.

Про це пресслужба компанії повідомила 13 вересня.

Пресслужба опублікувала основні вимоги до кандидатів, серед яких щонайменше п'ять років досвіду в управлінні великими компаніями на посаді президента, генерального директора, виконавчого директора, голови правління; "доведені навички та досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнесу"; глибокі практичні знання в економіці, досвід стратегічного та інвестиційного планування, бюджетування на великих підприємствах; "бездоганна" ділова репутація; вільне володіння українською, російською та англійською мовою.

Також претендентами не можуть бути ті, хто протягом п'яти років був засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником або представником особи, проти якої Україна запровадила санкції. Крім цього, кандидати не повинні мати з такими особами "значних ділових відносин".

Документи від кандидатів прийматимуть до 18.00 6 жовтня. Вони мають надати в електронному вигляді резюме, мотиваційний лист, згоду на оброблення персональних даних; заяву на участь у конкурсі українською та англійською мовами та копію паспорта.

Постійного керівника в "Укрзалізниці" немає з 17 березня 2021 року, коли Кабмін звільнив із посади голови правління компанії Володимира Жмака. Обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Кабмін тимчасово поклав 17 березня на одного із членів правління компанії Івана Юрика.

Юрик подав заяву про звільнення з посади голови правління 9 серпня, наглядова рада задовольнила її та рекомендувала призначити т.в.о. голови правління "Укрзалізниці" радника міністра інфраструктури України Олександра Камишіна.

11 серпня Кабмін призначив Камишіна виконувачем обов'язків голови правління "Укрзалiзницi".

За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" зазнала чистих збитків у розмірі майже 11,9 млрд грн, фінансові зобов'язання компанії 2020 року зросли більше ніж на 1 млрд грн - до 58,3 млрд грн, повідомляла пресслужба компанії.

У травні 2021 року президент України Володимир Зеленський назвав компанію банкрутом і підкреслив, що влада робить усе можливе, щоб змінити керівництво "Укрзалізниці", але цього мало. "Ми змінюємо, тиснемо, щоб змінити керівництво "Укрзалізниці ". Але це буде постійно, поки не прийде керівник, який змінить усі ланки - починаючи з вищої, середньої і до нижчої. Тому що це окрема історія", - резюмував президент, додавши, що "Укрзалізниці" необхідно розвивати партнерство з реальними приватними інвесторами.

За матеріалами Гордон