Укрзалізниця збудувала колію в зону відчуження ЧАЕС

Укрзалізниця завершила реконструкцію колії між станціями Вільча та Янів, що з'єднує зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з основною залізничною мережею.

Наразі тривають підготовчі роботи до запуску першого тестового поїзда, повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, передає Укрінформ.

За словами керівника компанії, усі роботи були виконані в рекордні строки.

"У червні ми виграли тендер і підписали угоду з Енергоатомом на реконструкцію зазначеної ділянки. Ми розуміли важливість проєкту для країни, тож усі роботи були виконані в рекордні строки - за один місяць. Завдяки зусиллям залізничників уже найближчим часом почне роботу перше централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива", - зазначив Юрик.

Зокрема, за даними компанії, у ході реконструкції ділянки було замінено залізничне полотно відповідно до проєкту та реконструйовано колії в обсязі 24,56 км, середнім ремонтом оновлено 4,3 км.

Також зазначається, що під час виконання робіт було задіяно 95 залізничників філії "Центр з будівництва та ремонту колії" АТ "Укрзалізниця" та необхідна колійна техніка.

"Усі роботи на ділянці виконувалися відповідно до Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, затверджених наказом МОЗ України від 04.04.2008 No179/276", - запевнили в Укрзалізниці.

В Укрзалізниці проінформували, що найближчим часом в зону доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української, яке зберігатиметься там упродовж наступних ста років.

Реконструйовану ділянку планують презентувати ЗМІ наступного тижня.

3 лютого 2021 року Кабінет Міністрів передав залізничну колію "Вільча - Янів" (зона відчуження, Іванківський район Київської області) на баланс НАЕК "Енергоатом".