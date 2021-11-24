Умови меморандуму з МВФ: що і коли має виконати Україна

Міжнародний валютний фонд опублікував новий меморандум за програмою stand- by з Україною та супровідні документи до нього. МВФ на початку тижня провів перший перегляд програми, продовживши її ще на пів року - до червня 2022 року, а також перерахував Україні транш на майже 700 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ.

Україна в рамках оновленої програми взяла на себе низку зобов'язань, встановивши часові рамки для їх виконання. Загалом в меморандумі зазначено 12 "маяків", 8 з яких треба виконати зробити до наступного перегляду програми, запланованого на початок березня.

До кінця листопада, серед іншого, українська влада має затвердити бюджет на 2022 рік із загальним дефіцитом у розмірі 3,5% ВВП, як це було погоджено з МВФ. Але, очевидно, ці плани зрушаться вже на початок грудня.

Крім того, найближчим часом необхідно скасувати послаблення критеріїв відбору представників держави в наглядових радах державних банків. Також треба затвердити плани наступності із зазначенням термінів для наглядових рад кожного з держбанків в рамках стратегій фінустанов на 2021-2024 роки.

До кінця року необхідно завершити та опублікувати аудит видатків з "ковідного" фонду.

НБУ своєю чергою до кінця грудня має прийняти план дій із зазначенням термінів, за погодженням з МВФ, для підвищення професійного рівня банківського нагляду.

Офіс Генерального прокуратура, як випливає з документа, має опублікувати піврічний звіт про результати кримінальних розглядів щодо колишніх власників, менеджерів та інших пов'язаних сторін у кожному банку, виведеному з ринку з початку 2014 року.

Фото: текст меморандуму

Завдання на 2022 рік: держбанки, ціна газу і САП

Вже в січні, як очікується, Кабінет міністрів затвердить дорожню карту, в якій викладе кроки, необхідні для виведення Приватбанку та Ощадбанку на ринок для часткової або повної приватизації. Ці кроки мають сприяти залученню авторитетних міжнародних інвесторів.

У лютому необхідно прийняти і опублікувати комплексний стратегічний документ і план дій щодо повернення активів збанкрутілих банків. "На сьогоднішній день прогрес був мінімальним. Необхідні дії на урядовому рівні, щоб продемонструвати прихильність до повернення активів", - сказано в меморандумі.

Ще серед ключових умов - прийняття законодавчих змін щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці правки мають поліпшити процедури відбору посадових осіб САП, посилити спроможність цього органу регулювати свою організаційну діяльність та встановити механізми підзвітності керівництва САП. Все це треба зробити до кінця березня.

Крайнім терміном березень значиться і для розробки та надання всім постачальникам газу бази даних споживачів з усією інформацією, необхідною для виставлення рахунків домогосподарствам.

У квітні треба завершити разову перевірку діючих членів Вищої ради правосуддя (ВРП) Радою з етики відповідно до положень нового закону про ВРП.

І, нарешті, до кінця травня необхідно призначити наглядову раду "Енергоатому" з більшістю незалежних членів, обраних відповідно до прозорою процедурою.

У меморандумі нічого не сказано про підвищення тарифів на газ і комунальні послуги. Але влада обіцяє повторно не вводити будь-які граничні ціни на газ, що поставляється населенню, як це було зроблено на початку цього року через різко збільшену вартість палива на європейському ринку. Разом з тим, як і раніше, уряд зобов'язується підтримувати незахищені верстви населення через субсидії.

Крім того, українська сторона має забезпечувати, щоб оптові ціни на газ визначалися на прозорому та ефективному ринку. Як раніше писало РБК-Україна і це підтверджується в опублікованому меморандумі, 40-50% газу "Укргазвидобування" буде продаватися через біржу з рівним доступом для всіх учасників.

"Очікується, що до 2024 року ця частка збільшиться до 100%, оскільки закінчуються контракти з фіксованою ціною, які в даний час обмежують видобуток", - сказано в тексті меморандуму.

До списку "маяків" не увійшло питання Антимонопольного комітету (АМКУ). Проте цій темі в меморандумі приділено досить багато уваги. Україна обіцяє прийняти закон, який забезпечить фінансову та операційну незалежність АМКУ.

Крім того, зазначено, що призначення голови та членів комітету буде конкурентним та ізольованим від політичного втручання. Також пропишуть вичерпний список причин для їх звільнення.

Повноваження АМКУ до того ж повинні посилити для проведення фізичних обшуків, конфіскації документів, а також для отримання інформації від правоохоронних та інших відомств та обміну інформацією з ними. Що важливо: рішення комітету отримають статус виконавчих документів, а тому в АМКУ не буде необхідності звертатися до суду для забезпечення виконання цих рішень.

Що буде далі?

Другий перегляд програми, якщо все піде за планом, очікується в березні 2022 року. Після чого Україна може отримати ще один транш у розмірі 700 млн доларів. Залишок коштів за програмою МВФ планує виділити вже в червні напередодні завершення програми. За матеріалами РБК-Україна.