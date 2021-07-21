Уруський розповів подробиці підготовки до запуску українського супутника

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив подробиці підготовки до запуску космічного апарата "Січ-2-30".

Як передає Укрінформ, про це Уруський розповів 20 липня під час наради з питань, пов'язаних із запуском космічного апарата "Січ-2-30" та створенням супутникової системи "Січ-2-1", повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Заслухав доповіді очільників ДКАУ, КБ "Південне", представників генерального замовника та інших зацікавлених структур щодо поточного стану справ із підготовки до виведення космічного апарата на орбіту, створення космічної системи та її наземного сегмента", - зазначив Уруський.

Він також повідомив, що набув чинності контракт на надання пускових послуг з компанією ISILaunch та перераховано авансовий платіж.

"Здійснюються роботи, пов'язані з електричною та механічною ув'язкою космічного апарата та ракети-носія. Нині триває погодження документа контролю інтерфейсів з ув'язки космічного апарата та ракети-носія, вирішуються інші проблемні питання. КБ "Південне", відповідно до деталізованого графіка, завершує роботи з тестування космічного апарата "Січ-2-30". Відбуваються роботи з його адаптації з ракетою-носієм", - зазначив віцепрем'єр-міністр.

Крім того, за його словами, триває підготовка наземного сегмента Національного центру управління та випробувань космічних засобів до запуску "Січ-2-30".

"Ідеться про створення Центру управління польотами для управління "Січчю-2- 30" (орієнтовний термін завершення робіт - серпень 2021), доопрацювання програмного забезпечення та підсистеми інформаційного супроводження, а також підготовку персоналу", - сказано в повідомленні.

Уруський також розповів, що здійснюється робота з Міноборони щодо доставки "Січі-2-30" і наземного технологічного обладнання від ДП "КБ "Південне" до місця пуску ракети-носія у США.

"Робиться все, щоб завдання Президента України щодо виведення космічного апарата "Січ-2-30" у рік 30-річчя Незалежності України було виконано", - наголосив віцепрем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський поставив перед Мінстратегпромом завдання вивести на навколоземну орбіту космічний апарат дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) "Січ 2-30 (2-1)" до кінця 2021 року. Україна вже мала на орбіті космічні апарати: супутники оптичного ДЗЗ "Січ- 1", "Січ-2" та радіолокаційного ДЗЗ "Океан-О". Вони виводилися в космос в період з 1995-го до 2011 року. За матеріалами Укрінформ.