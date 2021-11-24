Уряд може виділити додаткові кошти на захист українсько-білоруського кордону

Кабмін планує розглянути проєкт документа про виділення коштів з резервного фонду держбюджету для здійснення першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації соціального характеру, пов'язаної з ускладненням обстановки на українсько-білоруській ділянці кордону.

Як передає Укрінформ із посиланням на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, ініціювала розгляд цього питання перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Як зазначається у пояснювальній записці до відповідного проєкту розпорядження КМУ, за інформацією Адміністрації Держприкордонслужби, значно ускладнилася ситуація на українсько-білоруській ділянці державного кордону у межах Волинської, Рівненької, Житомирської та Київської областей, не виключається здійснення протиправних дій іноземцями.

МВС пропонується виділити 175 010, 037 тис. грн (для Адміністрації Державної прикордонної служби - 66 910, 55 тис. грн, для Національної гвардії - 108 099, 982 тис. грн) для проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації соціального характеру.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ініціював зміни до порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років журналістам державних і комунальних засобів масової інформації та державних інформаційних агентств.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує затвердити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування збитків українських авіаперевізників у період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України СОVID-19, а також затвердити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу державного підприємства Міжнародний аеропорт "Бориспіль.

Низку проєктів документів вніс на розгляд КМУ міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він пропонує врегулювати деякі питання функціонування Національного реєстру донорів крові та компонентів крові, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію, в електронній системі охорони здоров'я, затвердити порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Почесний донор України", зразків нагрудного знака "Почесний донор України" і посвідчення до нього.

Міністр оборони Олексій Резніков ініціював розгляд документів, які стосуються затвердження угоди між КМУ та урядом Румунії про військово- технічне співробітництво.

Також у порядку денному - зміни до положення про митні декларації, зміни у додатки до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

Урядовці планують внести зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

Міністри планують затвердити фінансовий план державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний" на 2022 рік, ухвалити рішення про реорганізацію Харківського національного університету будівництва та архітектури та Луганського національного аграрного університету, передати єдиний майновий комплекс державного підприємства "Державний інститут проєктування міст "Містопроєкт" м. Львів" до сфери управління Міністерства розвитку громад та територій, затвердити план державних статистичних спостережень на наступний рік, змінити склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, ухвалили ряд інших важливих рішень.

Вони планують погодити низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань державного енергетичного нагляду, зміни до деяких законів, спрямованих на забезпечення додаткових гарантій соціального захисту ветеранів війни, зміни до низки законів щодо удосконалення процедури проведення екологічного аудиту.

Члени КМУ також мають погодити проєкт розпорядження Президента про делегацію України для участі у заходах Енергетичного співтовариства.