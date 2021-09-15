Уряд на засіданні планує утворити антикризовий штаб Укрзалізниці

Кабінет Міністрів України на черговому засіданні у середу може утворити антикризовий штаб з відновлення сталого функціонування акціонерного товариства "Українська залізниця".

Як повідомляє Укрінформ із посилання на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, вніс це питання на розгляд колег міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він також пропонуватиме колегам погодити підписання угоди з урядом Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія про повітряне сполучення, а також врегулювати деякі питання надання державних гарантій у 2021 році для забезпечення виконання боргових зобов‘язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ініціював розгляд питань про реалізацію експериментального проєкту щодо митного оформлення окремих транспортних засобів, про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації на 2021 рік.

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко пропонує змінити порядок списання об'єктів державної власності.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко - затвердити порядок тимчасового зупинення експорту препаратів крові, вироблених із заготовленої на території України плазми крові для фракціонування, а також змінити порядок реалізації експериментального проєкту з аеромедичної евакуації.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ініціює зміни до порядку формування базової мережі закладів культури, а міністр освіти і науки Сергій Шкарлет - затвердження порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти порядку присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами.

Урядовці планують також внести зміни до Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки, а також врегулювати низку питань щодо Державної інспекції архітектури та містобудування.

Також у порядку денному є зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, зміни до складу міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні.

Учасники засідання розглядатимуть внесення змін до порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями.

Члени КМУ планують погодити низку проєктів указів Президента, які згодом підпише глава держави. Зокрема, про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Стратегію інформаційної безпеки", про День працівників фінансової сфери, а також про питання української частини спільного комітету, утвореного згідно з угодою про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія.

Міністри мають намір погодити законопроєкт про зміни до деяких законодавчих актів щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці. Потім його внесуть на розгляд Верховної Ради.