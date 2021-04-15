Уряд посилив вимоги до отримувачів субсидій

Кабінет Міністрів України 14 квітня прийняв постанову, якою посилив адресність надання житлових субсидій, повідомили в Мінфіні.

Отримати субсидію стане складніше.

Після набрання чинности постанови в силу під час призначення житлових субсидій будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо.

Також уряд скасував діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається.

Крім цього, Кабмін посилив вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Нагадаємо, що за підсумками лютого 2021 року середній розмір субсидії в Україні зменшився у порівнянні з двома попередніми місяцями й становить 1 483 гривні.

За матеріалами nv.ua