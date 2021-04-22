Уряд розглянув комплекс заходів з реструктуризації боргу "Антонова"

Кабінет Міністрів прийняв необхідні рішення для забезпечення реструктуризації заборгованості державного підприємства "Антонов".

Розпорядження, датоване 21 квітня, опубліковано на Урядовому порталі.

"На виконання Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов"... визначити Вищий антикорупційний суд органом, до сфери управління якого передається будівля (реєстраційний номер 1719602780000) по пр. Перемоги, 41, в м.Києві", - йдеться в розпорядженні.

Кабмін доручив Мінфіну забезпечити внесення необхідних змін в договір про реструктуризацію заборгованості держпідприємства "Антонов" як правонаступника державного підприємства "Київський авіаційний завод "Авіант" перед державою.

Мінфін зобов'язали відобразити в обліку зменшення заборгованості державного підприємства "Антонов" перед державою за виконання державою гарантійних зобов'язань за облігаціями, випущеними державним підприємством "Київський авіаційний завод "Авіант" у 2009 році під державну гарантію на суму ринкової вартості будівлі, зазначеної в пункті в цьому розпорядженні, яка підтверджується звітом про незалежну оцінку.

У концерні "Укроборонпром", до якого входить "Антонов", заборгованість "Антонова" перед державою становить близько 424 мільйонів гривень. Вона виникла в результаті випуску у 2009 році ДП "Київський авіаційний завод "Авіант", правонаступником якого є ДП "Антонов", облігацій на суму 858 млн грн під державні гарантії.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів ДП "Антонов" передасть свою будівлю площею 4 285,70 кв. м, яке знаходиться на проспекті Перемоги, 41, в управління ВАКС. Це дасть можливість зменшити заборгованість авіапідприємства майже у два рази: згідно з незалежною оцінкою, ринкова вартість згаданого нежитлової будівлі складає майже 213 млн грн (з ПДВ).

18 червня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України" Про реструктуризацію заборгованості Державного підприємства "Антонов" щодо уточнення питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення ВАКС приміщенням".

За матеріалами ZN.UA.