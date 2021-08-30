Уряд розробить план поступового підвищення цін на електроенергію

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки, яким доручив Кабінету Міністрів визначити план поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію з урахуванням соціального захисту споживачів. Про це йдеться в указі президента від 28 серпня щодо рішення РНБО "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері".

Так, Кабінету Міністрів доручили до 31 грудня цьогоріч визначити порядок поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів. В умовах такого переходу необхідно забезпечити соціальний захист осіб, які потребують державної підтримки та допомоги.

До 30 вересня влада також має розробити та затвердити план встановлення справедливої вартості електричної енергії для побутових споживачів.

Крім того, уряд повинен забезпечити перехід від товарного до фінансового механізму ПСО на учасників ринку із забезпеченням доступності електроенергії для побутових споживачів з 1 жовтня 2021 року.

Зокрема, йдеться у документі, з урахуванням покладення таких спеціальних обов'язків на оператора системи передачі (Укренерго) та операторів систем розподілу (обленерго).

Також уряд проаналізує співвідношення вартості електроенергії до вартості її розподілу та передачі в складі тарифу, але не лише на предмет обґрунтованості такого співвідношення.

Протягом двох тижнів уряд разом з іншими відомствами (зокрема СБУ та РНБО) повинні проаналізувати структуру власності всіх операторів розподілу електроенергії та постачальників універсальних послуг і встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників.

Очільник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк в інтерв'ю ЕП розповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості. Тоді очікувалось, що відповідне рішення мало бути незабаром ухвалене.

Проте згодом Кабмін ухвалив нову модель ПСО, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знизили до 1,44 грн/кВт-год з 1 жовтня до 30 квітня 2022 року. Він діятиме за умови споживання обсягом до 250 кВт за місяць, для споживання понад цей обсяг тариф залишається 1,68 грн/кВт-год. За матеріалами Економічна правда