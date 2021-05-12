Уряд створив Бюро економічної безпеки

Кабмін прийняв постанову про створення Бюро економічної безпеки, яке буде займатись усіма злочинами у сфері економіки. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Друге питання з фінансово-економічного блоку - не менш важливе, я б його назвав навіть свого роду історичним для історії сучасної України: сьогодні уряд прийме постанову, якою буде створено Бюро економічної безпеки.

Воно отримає статус центрального органу виконавчої влади, і буде займатись усіма злочинами у сфері економіки", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання.

За його словами, створення БЕБ - "нова сторінка у відносинах держави та бізнесу".

"Це один із фінальних кроків на шляху ліквідації податкової міліції. Це закінчення часів силового тиску на бізнес. Це остаточний кінець "маскам- шоу", це аналітичний підхід до розслідування фінансово-економічних злочинів", - додав він.

Пізніше Кабмін прийняв відповідну постанову з доопрацюванням протягом одного дня.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" No 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами.

Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

За матеріалами Ukrpress.info