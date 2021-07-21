Уряд України зрівняє тариф на електроенергію для населення і промисловості

Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк, повідомляє Уніан з посиланням на "Економічну правду".

За словами Тарасюка, на цей момент обговорюються різні сценарії підвищення тарифів.

"У нас немає іншого майбутнього, окрім поступового вирівнювання тарифів для промисловості та населення", - зазначив Тарасюк.

Він також додав, що НКРЕКП підтримує приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів поряд з наданням адресної допомоги споживачам, які цього потребують.

"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Гадаю, чекати залишилося зовсім небагато", - заявив глава НКРЕКП.