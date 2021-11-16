Уряд виділив 21 мільйон на зміцнення державного кордону

Кабінет міністрів виділив Держприкордонслужбі 21 мільйон гривень для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету та спрямовані на закупівлю сировини для виготовлення спіральної колючо-ріжучої стрічки типу "Єгоза" з метою забезпечення охорони державного кордону України", - уточнюється у повідомленні.

Перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко зауважила, що суверенітет і територіальна цілісність нашої держави та безпека громадян є найголовнішими завданнями уряду.

"Тому надзвичайно важливим є своєчасне здійснення заходів з інженерно- технічного облаштування державного кордону, створення необхідних умов для виявлення та припинення незаконного його перетину", - поінформувала Свириденко.