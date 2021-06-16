Уряд виділив на боротьбу із коронавірусом іще 1,4 мільярда

Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону про збільшення видатків держбюджету на 1,4 млрд грн на заходи, пов'язані з протидією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Сьогодні, 16 червня 2021 року, під час засідання уряд підтримав проєкт Закону України про внесення змін до Державного бюджету України на 2021 рік, яким визначено додаткові джерела на реалізацію заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Законопроєктом пропонується збільшити доходи спецфонду Держбюджету на 1,433 млрд грн за рахунок надходжень: акцизного податку - 1,140 млрд грн, ПДВ - 230,0 млн грн та від добровільно сплачених фізособами коштів - 63,75 млн грн.

Видатки спецфонду Державного бюджету України збільшити на 1,433 млрд грн та спрямувати їх на бюджетну програму "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Законопроєкт буде поданий на розгляд до Верховної Ради України для його прийняття.