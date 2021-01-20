Уряд вирішив не змінювати тарифи на тепло у цьому сезоні

Під час наради з тарифної політики уряд вирішив, що у цьому опалювальному сезоні тарифи на тепло та гарячу воду не зміняться.

"Усі гілки влади об'єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців. Вдячний всім учасникам наради за конструктивну співпрацю. У час коронакризи всім нам важливо підтримати наших громадян", - заявив прем'єр- міністр Денис Шмигаль під час наради.

У зустрічі взяли участь члени Асоціації міст, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, виконувач обов'язків енергетики Юрій Вітренко, представник Офісу президента, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та НАК "Нафтогазу", а також народні депутати.

Учасники зустрічі домовилися напрацювати проєкт спільного Меморандуму, який регламентує домовленості: тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними; проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед НАК "Нафтогаз", що утворилася через різницю між виручкою ТКЕ та тарифною виручкою (так звана "різниця в тарифах"); теплокомуненерго матимуть можливість укладати річні договори з НАК "Нафтогаз" за вигідною ціною.

"Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об'єктів", - зазначив голова Асоціації міст, мер Києва Віталій Кличко.

Проєкт меморандуму має бути підготовлений до 25 січня.Що відомо Кабінет міністрів найближчим часом запровадить механізм виплат компенсації українцям, які використовують електричне опалення для обігріву житла. Таке рішення пов'язане з підвищенням тарифу на електроенергію з 1 січня 2021 року. Міністерство енергетики планувало підвищити тарифи на електроенергію для побутових споживачів задля "стабілізації ринку електричної енергії". Північне територіальне відділення Антимонопольного комітету розпочало справи щодо шести газопостачальних компаній через встановлення завищених цін на газ для населення. За матеріалами UA: Суспільне Новини