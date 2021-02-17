Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

"17 лютого на засіданні Уряду постановою Кабінету міністрів України затверджено бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік", - ідеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що загальна сума доходів бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік становить 495 502 млн грн. Також повідомляється, що власні доходи (з урахуванням залишку на початок року) передбачені в сумі 327 957,3 млн грн, з яких 293 887,3 млн грн - сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, розподілена на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

У міністерстві інформують, що загальний обсяг видаткової частини бюджету ПФУ на 2021 рік передбачено на рівні 495 502 млн грн.

Повідомляється, що кошти Державного бюджету України на пенсійні програми складають 195 319,4 млн грн, з яких на сплату єдиного внеску за окремі категорії осіб - 27 975,7 млн грн; на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ - 167 343,7 млн грн. Серед них, зокрема, 145 260,1 млн грн - на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами; 21 723, 6 млн грн - на покриття дефіциту коштів ПФУ що на 16 726,9 млн грн менше, ніж у 2020 році; 360 млн грн - на погашення заборгованості з пенсійних виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, за рішеннями суду.

Також повідомляється, що ухвалене рішення уряду враховує підвищення виплат 65-річним пенсіонерам з січня та грудня у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати (мінімальний розмір пенсії на рівні 40% мінімальної зарплати), компенсаційні виплати особам, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років, підвищення пенсійних виплат у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму з липня та грудня поточного року та проведення перерахунку пенсій згідно із частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (індексація). За матеріалами Укрінформ.