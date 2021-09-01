Уряд затвердив Державну програму розвитку авіапромисловості до 2030 року

Кабінет Міністрів схвалив Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 1 вересня.

Програма передбачає низку "взаємопов'язаних заходів, спрямованих на відродження авіапромисловості України", сказав віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Заплановано, зокрема, фінансування наукових досліджень та розробок стосовно створення нових видів матеріалів, технологій виробництва комплектуючих виробів для сучасної авіаційної техніки.

За словами міністра, реалізація програми на 2021- 2030 роки сприятиме створенню нових конкурентоспроможних авіаційних технологій, матеріалів, виробничих процесів та обладнання, яке використовуватиметься у серійному виробництві літаків та іншої авіаційної техніки.

Обсяг реалізованої продукції упродовж десяти років оцінюється на рівні 300- 350 млрд грн, що дозволить спрямувати до бюджетів усіх рівнів близько 100- 120 млрд грн.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Щодо розвитку авіабудівної галузі України". Кабміну доручалося актуалізувати у місячний строк план заходів щодо реалізації Стратегії відродження вітчизняного авіабудування на період до 2030 року, затверджений розпорядженням уряду від 10 травня 2018 року. За матеріалами Укрінформ.