Уряд знижує тарифи на електроенергію для українців

Кабінет Міністрів знизить тариф на електроенергію для населення з об'ємом споживання до 250 кВт-год до 1,44 грн-кВт-год із 1 жовтня 2021 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Уряд ухвалює постанову за підтримки президента України про зниження тарифу на електроенергію до 1,44 грн/кВт-год для тих, хто споживає менше ніж 250 кВт-год. Для тих, хто більше, тариф залишиться на нинішньому рівні - 1,68 грн/кВт-год", - сказав Шмигаль.