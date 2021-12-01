УЗ тимчасово обмежила транзитні перевезення Україною

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила транзитні перевезення Україною. Причина - активні роботи із модернізації інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УЗ.

Зараз тривають роботи з електрифікації дільниці Ковель-Ізов-Держкордон та ремонтно-колійні роботи з модернізації дільниці Знам’янка-Здолбунів. У зв’язку із цим пропускна спроможність у напрямку Польщі знизилася до 350 вагонів на добу.

"Зазначених обсягів недостатньо, щоб забезпечити перевезення у передбачені терміни. Тому було прийнято рішення тимчасово ввести конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України. Після завершення інфраструктурних робіт перевезення буде поновлено та поінформовано клієнтів", - йдеться у повідомленні.

В УЗ зазначили, що пасажирські залізничні перевезення між країнами здійснюватимуться без змін.