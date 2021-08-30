В іноземних компаній є можливість збільшити імпорт газу в Україну - Нафтогаз

Дефіцит між власним видобутком та внутрішнім споживанням газу в Україні створює сприятливі умови іноземним компаніям для збільшення імпорту блакитного палива в нашу державу.

Як передає Укрінформ, таку думку на своїй сторінці у Фейсбуку висловив перший заступник голови правління Групи Нафтогаз Сергій Перелома.

"Щороку дефіцит між власним видобутком та внутрішнім споживанням газу в Україні сягає 10-11 млрд куб. м газу. Цей обсяг - прекрасна бізнес- можливість для імпортерів. Україна відкриває для них потужний потенціал ведення прибуткого газового бізнесу", - написав він.

За його словами, збільшення кількості іноземних стейкхолдерів позитивно вплинуло на газовий ринку України та сприяло б його розвитку. Наразі в компанії вже займаються нарощенням клієнтської бази та подальшим розширенням бізнес-можливостей для нерезидентів.

Крім того, розвитку ринку газу в Україні спинятиме принциповий перегляд схеми газового транзиту, зокрема перенесення точки входу та виходу з ГТС із західного на східний кордон нашої держави.

Як вважає Перелома, це дасть Україні змогу не лише посилити енергетичну безпеку, але й знизити вартість газового імпорту та залучити до використання української ГТС інших, окрім Газпрому, учасників газового ринку

"Продовжуємо роботу та розраховуємо на співпрацю і підтримку наших європейських партнерів. Разом нам під силу дати новий поштовх газовому ринку Європи та України", - додав перший заступник голови правління Групи Нафтогаз.

НАК "Нафтогаз України" оцінює потребу в інвестиціях на освоєння нових акваторій Чорного моря разом із нетрадиційними й глибокими родовищами природного газу на рівні 20 млрд доларів у наступні 10 років. За матеріалами Укрінформ.