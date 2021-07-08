В "Киевавтодоре" разоблачили многомиллионные махинации при покупке спецтехники - щерб более чем в 20 млн грн

Столичные правоохранители задокументировали масштабное хищение бюджетных средств должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор", сообщает Служба безопасности Украины в четверг.

Отмечается, что только одна закупка этого предприятия нанесла столичному бюджету ущерб более чем в 20 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что в октябре-ноябре 2020 года КК "Киевавтодор" провела закупку всесезонных машин для летнего и зимнего содержания дорог. По результатам тендеров были заключены договора с подчиненной коммерческой структурой. Предмет договора - поставка 24 дорожных комбинированных машин на общую сумму 141 млн грн", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по предварительным оценкам, закупка осуществлена по значительно завышенным ценам.

"Таким образом, только этой закупкой "Киевавтодор" нанес ущерб столичному бюджету более чем на 20 млн грн", - уточняют в СБУ.

В то же время в Государственном бюро расследований сообщают, что должностные лица департамента транспортной инфраструктуры Киевгоргосадминистрации и "Киевавтодора" по завышенным ценам закупили грузовые и специализированные автомобили для строительства дорог, что позволило им присвоить более 110 млн грн из бюджета.

"В рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски по местам осуществления преступной деятельности, во время которых изъяты документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об уведомлении подозрения организаторов и соучастников преступной деятельности с последующим избранием меры предосторожности. Правонарушение было квалифицировано по ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

"Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - подчеркивают в ГБР.