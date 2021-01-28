В. о. глави Міненерго Вітренко виступає за розумні обмеження імпорту е/е з РФ та Білорусі

В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко виступає за розумні обмеження імпорту е/е із РФ та Білорусі.

"Обмеження імпорту електроенергії мають враховувати те, що наша енергосистема ще інтегрована з енергосистемами Росії та Білорусі, але розумні обмеження імпорту мають бути прямо зараз", - сказав Вітренко під час засідання парламенту в четвер, на якому розглядалося питання його призначення першим віце-прем'єром- міністром енергетики.

При цьому Вітренко зазначив, що стратегічною метою України залишається інтеграція з європейською енергосистемою ENTSO-Е. За матеріалами Інтерфакс-Україна.