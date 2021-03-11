В ОАО "Донецкоблгаз" будут проведены проверки и в случае выявления нарушений оно будет возвращено в госсобственность

Об этом заявил на брифинге по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом сообщает "ДС".

"Там владельцы по неизвестным причинам решили отключить население от газа. Мы выяснили, что владельцами "Донецкоблаза" являются 2 компании, зарегистрированные в Гонконге. В случае выявления нарушений, "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления", - сказал Данилов.

Отметим, в 2014 году "Донецкоблгаз" перешел под фактический контроль беглого донецкого олигарха Сергея Курченко, так как акции компании скупили люди из его окружения.

Напомним, компания "Донецкоблгаз" в субботу, 6 марта, прекратила поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго" из-за большой задолженности перед "Нафтогазом". Вечером субботы поставки газа на котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго" начали восстанавливать.

Полиция открыла дело против ОАО "Донецкоблгаз" за прекращения подачи газа. Дело было возбуждено по статье "самоуправство" (ст. 356 УК Украины).