В Украине 18 банков блокируют счета клиентов за долги

В Украине 18 банков из 73 банков начали автоматически блокировать счета граждан за долги по требованию государственных и частных исполнителей, - сообщает Опендатабот.

Такие действия введены по приказу Минюста, согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.

В список таких банков добавились РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, ОТП БАНК, УКРСИББАНК. Таким образом, сейчас обновленный список выглядит так: "ПРИВАТБАНК" "УНИВЕРСАЛ БАНК" "ОКСИ БАНК" "ТАСКОМБАНК" "ИНДУСТРИАЛБАНК" "БАНК ВОСТОК" "ПРОКРЕДИТ БАНК" "ЛЬВОВ" "КОНКОРД" "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" "КРЕДОБАНК" "ОТП БАНК" "ИДЕЯ БАНК" "МЕТАБАНК" "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ" "АГРОПРОСПЕРИС БАНК" "УКРСИББАНК" "РАДОБАНК"

Отмечается, что на сегодня система работает не идеально: несмотря на то, что "замораживаться" должна только сумма долга, нередко случается так, что блокируется весь счет должника.

Также "Судебно-юридическая газета" писала, за что могут блокировать счета: под раздачу может попасть каждый.

Кроме того, Ощадбанк начнет блокировать счета: кому стоит обратиться в банк.