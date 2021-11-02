В Україні 82% боржників за комунальні послуги заявляють про нестачу грошей - опитування КМІС

Українці не повністю платять за комунальні послуги переважно через нестачу грошей. Про це свідчать результати опитування, проведеного в жовтні Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), опубліковані 2 листопада.

Респондентам ставили запитання: "Яка головна причина, чому ваше домогосподарство частково або взагалі не сплачує за комунальні послуги?". Відповідь можна було обрати лише одну.

82% зупинилися на варіанті "У нас не вистачає грошей на оплату".

10,4% - на відповіді "Вважаю непрозорим механізм формування комунального тарифу", ще 3,4% наголосили на низькій якості комунальних послуг.

Варіант "Просто не вважаю за потрібне платити за це" обрали 2% опитаних.

По 1,1% українців обрали інший варіант або вагалися з відповіддю.

Скріншот: kiis.com.ua

Дослідження проводили 20-25 жовтня по всій території України, окрім окупованого Криму та Донбасу. Методом особистого інтерв'ю з використанням планшета опитано 2028 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Станом на 31 серпня борги українців за житлово-комунальні послуги становили, за даними Державної служби статистики (xls), майже 56 млрд грн. За матеріалами Гордон.