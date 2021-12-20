В Україні минулого тижня продовжилося стійке зростання цін на газ слідом за Європою

Ціни на природний газ в Україні протягом минулого тижня продовжили суттєве зростання на тлі зниження постачання газу до Євросоюзу до мінімуму з початку 2015 року, повідомляється в огляді ринку газу за 13-17 грудня "Української енергетичної біржі" (УЕБ).

УКРАЇНА

"Стартові ціни на ресурси зростали протягом тижня. У результаті станом на п'ятницю середня стартова ціна ресурсу грудня була вище за показник понеділка на 18,03%", - зазначили на біржі.

Минулого тижня на УЕБ тривала торгівля ресурсом грудня 2021, січня 2022 та лютого 2022 року. Загалом позиції на купівлю та продаж природного газу формували 22 компанії: Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", "Макком-груп", "Крафт Енерджи", "Екотехноінвест", "Центренерджи", "Укренергоекспорт" та оператори ГРС.

За підсумками торгів було реалізовано позиції і на продаж, і на купівлю. Загалом було продано 89 809,00 млн куб. м природного газу ресурсу грудня у ГТС та ПСГ. Остання котирувальна ціна ресурсу грудня у ГТС, що склалася 15 грудня, становила 46 000 грн/тис. куб. м.

Своєю чергою на короткостроковому ринку протягом тижня також тривало зростання ціни. 17 грудня котирувальна ціна внутрішньодобового ринку досягла 45 685,71 грн/тис. куб. м.

Стартові ціни ресурсів на продаж на УЕБ 13 - 17 грудня (грн за 1 тис. куб. м)



грудень ГТС

січень ГТС

лютий ГТС

ПСГ

13.12

44 781,67

43 866,8

46 242

42 861,33

14.12

45 684,8

44 799,2

47 334

44 017,33

15.12

48 296,67

47 237,5

51 192

47 185

16.12

49 764,8

49 944,33

51 936

46 162

17.12

52 857

51 810

55 338

50 499

ЄВРОПА

"Постачання природного газу до Євросоюзу впало до мінімуму з 2015 року, адже минулого тижня ресурс був переспрямований до Туреччини та Китаю. Також на ринок КНР наразі орієнтовані великі постачальники LNG", - констатується в огляді УЕБ.

За даними Gas Infrastructure Europe, 13 грудня обсяг активного газу в європейських підземних сховищах знизився на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відібрано вже одну третину (32,6%) обсягу газу, закачаного у літній період. Рівень заповнення газосховищ у Німеччині впав до рекордно низької позначки для цього часу - 59%, що стало історичним мінімумом.

Контракти "на місяць уперед" на всіх проаналізованих хабах мали різну тенденцію щодо спотових цін - подорожчання в середньому на 1,88%. Ціни "квартал наперед" були нижчими за спотові ціни в середньому на 2,69%. Ціни "сезон наперед" із середнім значенням 79,60 EUR/МВт-год мали тенденцію до зниження порівняно зі спотовими в середньому на 41,69%.

16 грудня січневі ф'ючерси TTF досягали понад $1700/тис. куб. м через бронювання лише з другої спроби потужностей прокачування через "Ямал-Європу" та перенесення Німеччиною сертифікації "Північного потоку-2" на середину 2022 року. 17 грудня після бронювання потужностей газопроводу січневі ф'ючерси TTF знизилися, що є ознакою тимчасової стабілізації цін.

Водночас зростання нафтових котирувань стримує штамп коронавірусу "омікрон". 17 грудня лютневий ф'ючерс на нафту марки Brent торгувався приблизно $73,5 за барель, що на 2,4% менше, ніж 10 грудня. За матеріалами Інтерфакс-Україна.