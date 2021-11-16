В Україні може з'явитись новий учасник ринку електроенергії - рішення Ради

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт No5436-д, яким визначаються основи функціонування систем накопичення енергії (СНЕ) в Україні.

Відповідний проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії" підтримали 295 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прийняття закону забезпечить використання систем накопичення енергії, збалансує роботу енергосистеми та підвищить стабільність електропостачання для споживачів", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Він, зокрема, врегульовує питання ліцензування діяльності з накопичення енергії, а також має на меті створення нового учасника на ринку електричної енергії - оператора системи накопичення енергії, визначивши його права та обов'язки.

Передбачається, що оператору СНЕ заборонятиметься здійснювати діяльність з передачі та розподілу електричної енергії, виконання функцій оператора ринку та гарантованого покупця. Водночас такий оператор матиме право надавати послуги з балансування та/або допоміжні послуги.

Також документом передбачене право споживача на використання систем накопичення енергії без отримання ліцензії, якщо такий споживач у будь-який період часу не здійснює відпуску раніше накопиченої в енергії в ОЕС України або в мережі інших суб'єктів господарювання.

Як повідомляв Укрінформ, розвиток систем накопичення енергії є одним із важливих кроків на шляху інтеграції енергосистеми України з континентальною енергетичною системою Європи (ENTSO-E).

У Держенергоефективності зазначали, що саме системи накопичення енергії дають можливість збалансувати Об'єднану енергетичну систему, особливо під час введення об'єктів "чистої" енергетики (СЕС та ВЕС), робота яких залежить здебільшого від погодних умов.