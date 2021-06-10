В Україні набув чинності закон про електронні трудові книжки

Закон України, яким запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі, набуває чинності з 10 червня.

Про це інформує Пенсійний фонд України у Фейсбуці.

"10 червня 2021 року набирає чинності Закон України від 5 лютого 2021 року No 1217-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". Законом запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі, що дозволяє не оформляти/не вести паперові трудові книжки", - ідеться в повідомленні.

Згідно з законом, ПФУ протягом п'яти років має включити до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, наданих страхувальниками.

Як зазначається, за наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності особи пенсію за віком призначать автоматично (без звернення особи) з дня, що слідує за днем досягнення пенсійного віку.

Водночас уточнюється, що за бажанням особа може одержувати пенсію з більш пізнього віку.

Джерело: https://kontrakty.ua