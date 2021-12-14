В Україні подорожчав бензин та інші види пального

З листопада 2020 року по листопад 2021 року всі види моторного пального подорожчали на 30,1-46,6%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У листопаді 2021 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 30,80 грн за 1 л (на 33,2% більше, ніж у листопаді 2020 року); бензину А-95 – 31,77 грн за 1 л (на 30,1% більше); дизельного пального – 30,58 грн за 1 л (на 31,1% більше). Скраплений газ із листопада 2020 року по листопад 2021 року подорожчав на 46,6%, до 18,78 грн за 1 л.

Споживчі ціни у листопаді 2021 року проти жовтня 2021 року збільшилися на 0,8%; проти листопада 2020 року – на 10,3%, проти грудня 2020 року – на 9,4%. За січень-листопад 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 9,3%. Базова інфляція у минулому місяці у порівнянні з жовтнем 2021 року становила 0,8%, з початку року – 7,4%.