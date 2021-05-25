В Україні приватизували ще три спиртзаводи

Протягом травня 2021 року в Україні були приватизовані три об'єкти спиртової галузі.

Загальна вартість продажу складає 205 млн грн, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

14 травня відбувся аукціон з продажу майна Рава-Руського місця здійснення діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт". За об'єкт змагалися два учасники. Стартова ціна зросла з 27,7 млн грн до 31,7 млн грн. Новий власник після укладення договору отримав комплекс будівель і необхідне обладнання для виготовлення спирту.

20 травня на аукціоні ДП "Прозорро.Продажі" було приватизовано майно Іваньківський МЗД і зберігання спирту. На об'єкт приватизації на торгах претендували 6 компаній, а стартова ціна виросла в 4,4 рази - з 20,4 млн грн до 90 млн грн. Новий власник отримає будівлі дріжджових цехів, підроблено-варильного відділення і майстерень.

21 травня відбувся онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Вишняківська МЗД і зберігання спирту, за результатами якого до держбюджету має надійти 83,6 млн грн. За право власності на відкритих торгах змагалися 3 покупці. Вони збільшили ціну в 3,9 рази зі стартових 21,2 млн грн до 83,6 грн. Лот розташований в селі Вишняки Хорольського району Полтавської області та в місті Хорол, підприємство має всі необхідні засоби для виготовлення спирту.

Всього за результатами 2020-2021 років до державного бюджету мають надійти вже близько 1,5 млрд грн від приватизації спиртових активів, а найголовніше - почалося формування нового ринку спирту.

На приватизацію держава виставить 41 лот, що входить в "Укрспирт" і ще 37 об'єктів, об'єднаних в концерн "Укрспирт".

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна на черговому аукціоні рекордно підвищив стартову ціну спиртзаводу - на онлайн-аукціоні за Мишковицький спиртзавод у Тернопільській області його ціна виросла у 25 разів.

Також повідомлялося, що першими на велику приватизацію повинні піти ОГХК, завод "Більшовик", готель "Президент Готель" і ще шість державних обленерго, заявив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

При цьому основна мета - позбутися від нестратегічних непрофільних активів, які у великій кількості залишилися в Україні.

А Кабінет міністрів України передав до сфери управління Фонду державного майна ще вісім підприємств.

Всі вони будуть виставлені на приватизацію, йдеться в Постанові уряду, яке прийнято на засіданні 10 березня. За матеріалами ZN.UA