В Україні середня зарплата зросла на понад 200 гривень
2021-12-28 19:28
Зарплата українців за місяць збільшилась на 237 гривень.
Як свідчать дані Державної служби статистики, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в листопаді 2021 року склала 14 282 гривні.
За останній рік (у порівнянні з листопадом минулого року) зарплата зросла на 19,2%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 8,0%.
Зарплата за регіонами:
- найвища нарахована зарплата в листопаді була в Києві – 21 144 грн;
- найнижча – в Херсонській області – 11 314 грн.
Зарплата за сферами:
- найбільшу зарплату отримують у сферах “Інформація та телекомунікації” – 27 141 гривня, “Фінансова та страхова діяльність” – 23 419 гривень;
- найнижчу – “тимчасове розміщення та організація харчування” – 8 824 гривні.
Графік: Держстат
Довідка Finance.ua:
- за прогнозом Міністерства економіки, середня зарплата у 2022 році складе 15 778 грн, а у 2023-му збільшиться до 17 425 грн;
- за даними кадрового порталу grc.ua, зарплати у 2021 році не зазнали негативних змін, хоча й середня заробітна плата, зазначена у вакансіях українських компаній, зросла не набагато;
- половина опитаних українців заявили, що протягом 2021 року їхнє матеріальне становище змінилося в гіршу сторону.
За матеріалами Finance.UA