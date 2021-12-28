В Україні середня зарплата зросла на понад 200 гривень

Зарплата українців за місяць збільшилась на 237 гривень.

Як свідчать дані Державної служби статистики, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в листопаді 2021 року склала 14 282 гривні.

За останній рік (у порівнянні з листопадом минулого року) зарплата зросла на 19,2%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 8,0%.

Зарплата за регіонами:

найвища нарахована зарплата в листопаді була в Києві – 21 144 грн;

найнижча – в Херсонській області – 11 314 грн.

Зарплата за сферами:

найбільшу зарплату отримують у сферах “Інформація та телекомунікації” – 27 141 гривня, “Фінансова та страхова діяльність” – 23 419 гривень;

найнижчу – “тимчасове розміщення та організація харчування” – 8 824 гривні.



Графік: Держстат

Довідка Finance.ua:

за прогнозом Міністерства економіки, середня зарплата у 2022 році складе 15 778 грн, а у 2023-му збільшиться до 17 425 грн;

за даними кадрового порталу grc.ua, зарплати у 2021 році не зазнали негативних змін, хоча й середня заробітна плата, зазначена у вакансіях українських компаній, зросла не набагато;

половина опитаних українців заявили, що протягом 2021 року їхнє матеріальне становище змінилося в гіршу сторону.

За матеріалами Finance.UA