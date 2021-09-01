В Україні скасували понад 1,6 тис. регуляторних актів, які заважали працювати підприємцям - Шмигаль

В Україні створюється міжвідомча група, яка буде займатися дерегуляцією для поліпшення інвестиційного клімату. Про це 1 вересня на засіданні Кабінету Міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент видання "Гордон".

"Одне з першочергових завдань, які стоять перед урядом, [...] дерегуляція", - наголосив він.

Глава уряду зазначив, що міжвідомчу групу з дерегуляції створили у допомогу міжрегіональній робочій групі, яка займається цим питанням і у якої вже є результати.

"Переглянуто понад 3,5 тис. регуляторних актів, з яких було скасовано мало не половину - 1636 документів. Це ті акти, які були пов'язані з регіональною специфікою і дійсно обтяжували роботу підприємців.

Новостворена робоча група до кінця року має показати аналогічний результат і прибрати штучні бар'єри для роботи бізнесу", - пояснив Шмигаль.

Державна регуляторна служба України уточнює, що 1 636 документів було скасовано як неактуальні, неефективні або незаконні, а 676 рішень приведено у відповідність до чинного українського законодавства.