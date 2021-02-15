В Україні створять Державну житлово-комунальну інспекцію - міністр

Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка" заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Державна житлово-комунальна інспекція контролюватиме якість комунальних послуг та економічне обґрунтування тарифів.

"Це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями послуг, і позитивний ефект від її роботи відчує, у першу чергу, кінцевий споживач", - сказав міністр.

Інспектори зможуть здійснювати як планові, так і позапланові перевірки на основі звернень споживачів.

"До прикладу, інспекція зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів на комунальні послуги, та головне слідкувати за якістю цих послуг: якістю теплопостачання, водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими відходами, управління багатоквартирними будинками. А також об'єктивно оцінювати технічний стан мереж та системі комунальних об'єктів", - зазначив Чернишов.

Він повідомив, що наприкінці листопада у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, розроблені за активної участі Мінрегіону, щодо створення Державної житлово-комунальної інспекції.

Київська ОДА

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