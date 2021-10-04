В Україні запускають єдину систему у соціальній сфері

В Україні почали впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), спрямованої на усунення корупційних ризиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"В Україні почали впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Завершили розробку перших елементів системи, серед яких - Єдиний соціальний реєстр. Система автоматизує більшість процесів, пришвидшить розгляд заяв та усуне корупційні ризики в соціальній сфері", - ідеться у повідомлені.

Єдиний соціальний реєстр (ЄСР) - ключовий елемент у роботі ЄІССС. Він створений на базі Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду. Уже зараз в ЄСР є актуальні дані про особу, зокрема інформація про її документи та страхові виплати.

"Завдяки тому, що ЄСР взаємодіє з іншими реєстрами, підтвердження особи відбуватиметься автоматично, а з документів достатньо мати лише паспорт. Згодом інтеграція реєстру з порталом Дія дозволить подавати заяви на отримання соціальної допомоги онлайн. Це скоротить час розгляду заяви, адже система сама перевірить інформацію в реєстрах. Заява потрапить на розгляд першому вільному працівнику системи, який може перебувати навіть в іншому місті. Це також допоможе зменшити корупційні ризики", - зазначили у Мінцифри.

Для працівників соцорганів у ЄІССС створять кабінети. Вхід до яких відбуватиметься через електронний підпис. Це забезпечить захист даних та унеможливить несанкціонований доступ до системи.

"Зараз в Україні надають понад 100 видів соціальних послуг, на які з бюджету виділяється 800 млрд гривень щороку. Установи приймають до 7 млн заяв у паперовому вигляді. Із впровадженням ЄІССС українцям не потрібно буде звертатися у декілька держустанов, щоб зібрати всі необхідні довідки для отримання соціальних послуг", - наголосили у Мінцифри.

ЄІССС вже успішно протестували в чотирьох територіальних управліннях соціального захисту населення і п'яти територіальних громадах Київської та Житомирської областей.

Зараз доступні сім послуг. Серед них дистанційне отримання довідок про розмір пенсій та сплачені страхові внески, а також соціальні послуги для дітей і сімей з дітьми, людей з інвалідністю та інші.

До кінця 2023 року в системі будуть автоматизовані всі соціальні послуги.

26 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) забезпечить прозорість та автоматизацію процесів нарахування соцвиплат.