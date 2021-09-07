В Україні зареєстрували перші колекторські компанії

Національний банк України зареєстрував перші п'ять колекторських компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Перші юридичні особи пройшли процедуру реєстрації в Національному банку України та набули статусу колекторських компаній.

Ідеться про компанії: ТОВ "Компанія Аксіліум"; ТОВ "Інфідіс"; ТОВ "Фінтех-Колект"; ТОВ "Служба виконання стягнення"; ТОВ "Українська колекторська агенція".

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 3 вересня 2021 року.

Як відомо, в Україні у 2021 році вперше з'явилося законодавче регулювання поведінки колекторських компаній та фінансових установ під час урегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами. Щоб мати можливість надавати колекторські послуги, установа повинна пройти реєстрацію в НБУ.

Усі компанії, які на день уведення в дію відповідних законодавчих вимог здійснювали діяльність з урегулювання простроченої заборгованості й планували продовжувати її, мали місячний термін (із 14 липня до 13 серпня 2021 року), щоб подати до Національного банку необхідні документи для включення до реєстру колекторських компаній.

Національний банк за результатами опрацювання поданих документів здійснює реєстрацію установ, які відповідають усім вимогам законодавства. Інші юридичні особи, що планують набуття статусу колекторської компанії, мають необмежені строки звернення з цією метою до Національного банку.

Національний банк нагадує, що лише компанії, внесені до реєстру, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

"Звертаємо увагу, що після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов'язані достроково розірвати договір із нею на надання послуг із урегулювання простроченої заборгованості", - зауважили в НБУ.