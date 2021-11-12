В Україні зросли ціни на алкоголь і тютюн

З жовтня 2020 року по жовтень 2021 року в Україні подорожчали всі види алкогольної та тютюнової продукції.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва із жовтня 2020 року по жовтень 2021 року піднялось у ціні у середньому на 7,2% (до 18,94 грн за 0,5 л); горілка - на 1,8% (до 94,11 грн за 0,5 л); вина столові - на 4,0% (до 69,61 грн за 0,75 л).

Сигарети з фільтром вітчизняних марок у жовтні 2021 року в середньому по Україні продавалися по 50,02 грн за пачку (20 шт.), що на 19,2% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру - по 44,77 грн за пачку (дорожче на 18,8%).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у жовтні 2021 року проти вересня 2021 року збільшилися на 0,9%; проти жовтня 2020 року - на 10,9%, проти грудня 2020 року - на 8,5%. За січень- жовтень 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 9,2%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із вереснем 2021 року становила 1,0%, з початку року - 6,6%.