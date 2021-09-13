В Україні зростуть ціни на алкоголь: до якого рівня буде подорожчання

В Україні змінять методику розрахунку мінімальних цін на алкоголь. Це дозволить легальним виробникам алкоголю підвищити вартість своїх продуктів до економічно обґрунтованого рівня.

Проєкт постанови про затвердження оновлених цін розробило Міністерство економіки України.

Даний проєкт також спрямований на детінізацію ринку алкоголю.

"Через подорожчання сировини й матеріалів, що використовуються в галузі, легальні виробники алкогольних напоїв без актуалізації МРЦ не можуть підняти вартість свого продукту до економічно обґрунтованого", - розповіли в Міністерстві.

Мінекономіки спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАН України опрацьовують алгоритм проведення розрахунків МРЦ та вивчають можливості його удосконалення.

Заступник міністра економіки Сергій Теленик зазначив, що відомство враховує вплив всіх ключових індикаторів, зокрема, питому вагу обсягів виробника на ринку і порівнює надану інформацію за ринковими цінами, щоб уникнути маніпуляції з даними. Ціни на алкоголь

У 2021 році в Україні суттєво зросли ціни на алкоголь: ціна пива збільшилася на 5,7% - до 18,59 гривні за 0,5 літра, горілка подорожчала на 1,3% - до 93,31 гривні за 0,5 літра, вино подорожчало на 3,2% - до 69,24 гривні за 0,75 літра. За матеріалами РБК - Україна.