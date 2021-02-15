В "Укренерго" помітили аномальну аварійність ТЕС

В Україні в опалювальному сезоні 2020/2021 занадто часто трапляються аварії, зупинки енергоблоків та інші форс-мажори. При цьому енергетична система, за словами експертів, працює в продуманому графіку. Тим часом аномальна аварійність на українських ТЕС має різне коріння.

Про це глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка".

Також він окреслив і головні точки занепокоєння - це низькі запаси вугілля і ненадійність українських ТЕС. Аварійність на енергоблоках висока, це ставить під загрозу всю систему. Однак висновки з ситуації цього року обов'язково будуть зроблені, а це означає, що їх врахують при підготовці до опалювального сезону 2021/2022.

Раніше повідомлялося, що запаси вугілля на ТЕС майже наполовину менше мінімальної норми. За даними відомства, ситуація набуває критичного характеру через брак даного ресурсу для виробництва електроенергії. Зокрема, поточні запаси вугілля фіксуються в кількості на 43% меншому від потрібної норми. За матеріалами Перший Діловий.