В Укрзалізниці планують якнайшвидше провести розділення компанії

Наглядова рада та правління АТ "Укрзалізниця" налаштовані якнайшвидше провести розділ пасажирської та вантажної вертикалей компанії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільній заяві наглядової ради та правління АТ "Укрзалізниця", опублікованій на сайті компанії.

"Беручи до уваги наданий мандат і стратегічний план, затверджений акціонером, тобто урядом України, наглядова рада та правління рішуче та непохитно налаштовані на швидке впровадження галузевих реформ, як це визначено в довгостроковій Стратегії товариства. Як один із ключових елементів, розділення вантажної та пасажирської вертикалей буде націлене на забезпечення як прозорих і конкурентних цін, так і на покращення послуг", - йдеться узаяві.

Зазначається, що обидві структурні одиниці будуть розділені таким чином, щоб залишитися важливими учасниками на рівних умовах лібералізованих ринків, не обтяженими перехресним субсидіюванням збиткових пасажирських послуг за рахунок вантажних перевезень. Відокремлення буде здійснено відповідно до ретельно розробленого, повністю доопрацьованого та узгодженого плану реалізації, що стосується всіх компонентів Укрзалізниці всього залізничного сектору.

В заяві зауважують, що завершення розділення залежить від своєчасного затвердження реформи тарифів на вантажні перевезення, та визначення механізмів компенсацій за надання громадських послуг у сфері пасажирських перевезень.

Виконавче керівництво Укрзалізниці планує посилити свою увагу на забезпеченні фінансової та операційної стабільності як своєму головному пріоритеті. Щойно це буде забезпечено, наглядова рада приступить до вибору нового постійного голови правління компанії.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень голови правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Жмака. Тимчасово виконання обов'язків голови правління було покладено на члена правління компанії Івана Юрика.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час онлайн-зустрічі з Європейською бізнес асоціацією заявив, що однією з причин звільнення Володимира Жмака з посади голови правління АТ "Укрзалізниця" стала відсутність послідовної і системної стратегії з розділення компанії. За матеріалами Укрінформ.