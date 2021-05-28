В уряді шукають рішення, як залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути

Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ напрацьовують оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіаційні маршрути.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінінфраструктури.

"Обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів", - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін затвердив рішення щодо заборони використання з 00.00 29 травня повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Республіки Білорусь. Раніше уряд ухвалив рішення про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Відповідне рішення було ухвалено після того, як 23 травня білоруська влада примусово, за допомогою винищувачів, посадила в Мінську літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. На борту літака перебував засновник каналу Nexta Роман Протасевич, якого білоруські силовики після приземлення літака затримали.