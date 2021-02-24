Як повідомила Служба безпеки України, суд ухвалив таке рішення 23 лютого на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП і Офісом генпрокурора

ВАКС наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" - СБУ

Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", яку Рада національної безпеки й оборони на засіданні 19 лютого вирішила повернути у державну власність.

Як повідомила Служба безпеки України, суд ухвалив таке рішення 23 лютого на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП і Офісом генпрокурора.

У СБУ додали, що незаконне вибуття частини нафтопроводу з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи.

"Майно (в тому числі будівлі, споруди, інші об'єкти, що розташовані в Україні і забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", - повідомили в СБУ.

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У спецслужбі додали, що спільно з Національним антикорупційним бюро проводять заходи "з передачі усього об'єкту нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта" для вжиття заходів щодо його збереження".

"Нагадаємо, раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс" на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн. Правоохоронці провели процесуальні дії у межах кримінального провадження за фактом незаконного привласнення стратегічного об'єкта транспортної інфраструктури держави", - йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що досудове розслідування триває.

19 лютого РНБО ухвалила рішення щодо повернення у державну власність частини нафтопроводу "Самара - Західний напрямок". Того ж дня РНБО вирішила запровадити санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Правоохоронцям доручили розслідувати, як державна власність опинилася у приватних руках.

Раніше у Службі безпеки заявили, що експертові, який сприяв виведенню з державної власності стратегічного об'єкта нафтогазової інфраструктури, повідомили про підозру через неправомірні дії.

Підозру оголосили за статтями "зловживання повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням послуг експерта" та "складання та надання суду завідомо неправдивого висновку".

В Офісі генпрокурора уточнили, що виведеною із держвласності виявилася частина трубопроводу "Самара-Західний напрямок", а у зловживанні підозрюється колишній заступник директора ДП "Український державний науково- дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу". Його імені не називають. За матеріалами https://www.radiosvoboda.org