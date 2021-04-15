Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о Дія City

Доработанный законопроект No4303, который закладывает правовые основы специального правового режима для ИТ-отрасли, поддержали 227 народных депутатов.

Утвержден в первом чтении законопроект No4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" определяет основы функционирования правового режима Дія City.

Спец режим Дія City вводится с целью стимулирования развития цифровой экономики в Украине. По словам авторов законопроекта, благодаря его введению украинская ИТ-индустрия сможет генерировать до 10% ВВП страны (сейчас около 4%), а количество рабочих мест в отрасли - увеличится с нынешних 200 тысяч до 450 тысяч в 2025 году.

"Дія City - это прежде всего абсолютно прозрачный правовой режим, который превратит Украину в крупнейший ИТ-хаб Восточной Европы", - написал в своем фейсбук-посте министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он отметил, что принятие законопроекта No4303 открывает новые возможности для развития IT-продуктовых компаний и стартапов в Украине.

Резидентами спец режима могут быть только юридические лица, зарегистрированные по украинскому законодательству. Дія City устанавливает особый налоговый режим для своих резидентов, вводит новую форму отношений между работодателями и работниками в сфере ИТ - гиг-контракты, а также предусматривает дополнительные механизмы защиты прав интеллектуальной собственности и введения в украинское законодательство инвестиционных инструментов, присущих системе английского права.

"Дія City может стать лучшим юридическим режимом как в Западной, так и в Восточной Европе", - отметил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем выступлении в поддержку законопроекта.

Вступление в Дія City будет иметь декларативный характер и будет добровольным. "Это создание новых возможностей, а не дополнительное регулирование", - подчеркнул во время выступления в Раде автор законопроекта No4303 Егор Чернев, народный депутат партии "Слуга народа" и заместитель Главы Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации.

Законопроект No4303 был зарегистрирован в Парламенте 2 ноября 2020 года. По предложению Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации, 3 марта 2021 года Верховная Рада отправила документ на повторное первое чтение.

ИТ-сообщество активно участвовало в разработке проекта закона No4303. В доработанной версии законопроекта No4303 учли предложения ИТ-отрасли и отдельные положения альтернативных законопроектов No4303-1 и No4303-2.

Сейчас документ готовится ко второму чтению. По просьбе представителей ИТ- отрасли между чтениями из него будут изъяты некоторые положения, в частности, норма относительно договоров о не переманивании.

Спец режим Дія City опирается на несколько законопроектов, среди которых проголосованный сегодня проект закона No4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине". Вчера, 14 апреля в Парламенте был зарегистрирован законопроект No5376, который определяет налоговые условия спец режима. За матеріалами УНІАН.