Від початку року в Україні засудили понад 40 організаторів нелегального продажу лісу - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України, від початку 2021 року засуджено 43 організаторів масштабних схем незаконного збуту лісових ресурсів, серед яких чиновники держпідприємств лісового господарства. Про це 1 жовтня поінформувала пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, протиправна діяльність учасників схем завдала державі збитків на сотні мільйонів гривень.

Правоохоронці нейтралізували сім організованих угруповань, які займалися нелегальним вирубуванням і продажем гуртових партій деревини.

Під час спецоперації в Кіровоградській, Черкаській та Рівненській областях заблоковано діяльність міжрегіональної злочинної групи. До її складу входили чиновники територіального підрозділу Державного агентства лісових ресурсів та представники кількох комерційних структур у сфері експорту деревини.

"Установлено, що зловмисники незаконно вивозили за кордон великогабаритні вантажі цінних порід дерев і пиломатеріалів. Учасники угруповання завдали державі збитків на більше ніж 200 млн грн", - указано в повідомленні.

У Житомирській області ліквідовано схему підпільного вирубування лісу та його нелегального переправлення у країни ЄС. Організаторів схеми, серед яких кілька керівників держлісгоспів, повідомили про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання - чотири роки позбавлення волі.

Загалом до суду спрямовано 19 обвинувальних актів.

У Чернігівській області викрито чотирьох посадовців держпідприємства на незаконному збуті деревини на суму понад 2,5 млн грн. Їх повідомили про підозру за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання - до трьох років позбавлення волі.

За матеріалами Гордон.