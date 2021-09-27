Від різкого стрибка цін на газ у Європі виграли Росія і Норвегія - Reuters

Від різкого стрибка цін на газ у Європі виграли Росія і Норвегія. Про це написало агентство Reuters 27 вересня, посилаючись на дані своїх джерел та аналітиків.

ЄС 20 років тому лібералізував свій газовий ринок і відмовився від довгострокових контрактів. Коли надлишок постачань формував низьку ціну, це було вигідно споживачам, але в нинішніх умовах, коли ціни на спотовий газ рекордно зросли, це обернулося зворотним ефектом, зазначає агентство. За підрахунками Reuters, ціна на газ в Європі зросла останнім часом на 300%.

Російський "Газпром" і норвезька Equinor, за даними журналістів, покривають 60% усього газового ринку Євросоюзу.

Обидві компанії не розкривають своїх доходів від спотової торгівлі, але, за інформацією співрозмовників агентства, кожна з них отримує мільярди доларів додаткових доходів через стрибок цін.

У вигіднішому становищі може опинитися норвезька державна компанія, оскільки більшість газу вона продає за спотовими контрактами, кажуть джерела Reuters. За інформацією агентства, у "Газпрому" частка таких контрактів становить 25%.

Група депутатів Європарламенту заявила, що "Газпром" може бути винним у рекордному зростанні цін на газ в Європі і в маніпулюванні ринком, повідомляє агентство Bloomberg 20 вересня, але в "Газпромі" ці обвинувачення відкинули.

Біржові ціни на газ в Європі вперше встановили рекорд останніх трьох років у серпні, коли перевищили позначку $600 за 1 тис. м³. Поштовх до зростання цін дали результати аукціону, на якому "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності для транзиту через Україну, писало агентство РБК.

Відтоді ціна на газ кілька разів оновила рекорд останніх трьох років і 15 вересня наблизилася до історичного максимуму, який було встановлено в березні 2018 року. Тоді в Європі вирував холодний фронт "Звір зі Сходу" і вартість газу злетіла до $1 тис. за 1 тис. м³.

"Газпром" 20 вересня вкотре відмовився бронювати додаткову потужність для транзиту газу через Україну. Після цього ціна жовтневого ф'ючерса на спотовий індекс TTF на газ під час торгів злетіла до $918 за тис. м³. За матеріалами Гордон.