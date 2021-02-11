Відновлення світової торгівлі знову сповільниться на початку року - ООН

Очікується, що відновлення світової торгівлі знову сповільниться в першому кварталі 2021 року на тлі пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це йдеться у звіті ООН.

Як відзначають експерти, пандемія коронавірусу продовжує руйнувати індустрію туризму після того, як світова торгівля скоротилася на 9% у 2020 році.

У першому кварталі 2021 року Конференція ООН з торгівлі та розвитку прогнозує падіння торгівлі товарами на 1,5% в порівнянні з попереднім кварталом і падіння торгівлі послугами на 7%.

У звіті говориться, що після того, як у першій половині 2020 року торговельні обмеження призвели до скорочення торгівлі на 15%, торгівля відновилася приблизно на 8% в четвертому кварталі. Це відбулося в основному за рахунок країн, що розвиваються, особливо країн Східної Азії, де торгівля товарами зросла на 12%.

При цьому торгівля послугами застопорилася на рівні, який спостерігався в третьому кварталі 2020 року. Експорт послуг з Китаю і, меншою мірою, Індії показав себе відносно краще, ніж в інших країнах.