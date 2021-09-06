Видобуток газу: в Україні запустили нову розвідувальну свердловину

АТ "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію нову розвідувальну свердловину на Шосейній площі у Харківській області, яка дає понад 200 тис. кубометрів газу на добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

В Укргазвидобуванні зазначають, що Шосейна площа - це перспективна ділянка з обсягом запасів понад 3 млрд куб м газу, дослідження якої продовжуються. Нова свердловина глибиною 4 150 м підтвердила високий потенціал площі. Для збільшення виробничих показників фахівці групи "Нафтогаз", до складу якої входить Укргазвидобування, провели операцію з гідророзриву пласта, після чого дебіт свердловини перевищив 200 тис. кубометрів газу на добу.

Починаючи з 2014 року, коли Укргазвидобування отримало спецдозвіл на розробку Шосейної ділянки, на ній уже пробурено 10 свердловин, а загальний видобуток газу з ділянки сягнув 253 млн кубометрів.

Укргазвидобування за 8 місяців поточного року видобуло 9,08 млрд кубометрів природного газу, що на 5% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. За матеріалами Укрінформ.