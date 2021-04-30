Вітренко назвав умови зниження цін на газ для населення

Новий голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко назвав кілька умов, за яких можливе зниження цін на газ в Україні.

Про це він розповів у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі з керівництвом "Укргазвидобування" будуть опрацьовані як можливості збільшення видобутку, так і, відповідно, розвитку ринку, що й має привести до того, щоб ціна була нижчою.

"Укргазвидобування" має більше видобувати і, відповідно, більше давати на ринок - на прозорих умовах, рівних для всіх. Має бути рівний доступ до власного ресурсу видобутку, щоб ніхто не міг звинуватити "Нафтогаз" у монополізмі, щоб діяли чесні правила гри, однакові для всіх", - сказав Вітренко.

Ще одна можливість для зниження ціни - через тиск "Нафтогазу" на "Газпром".

"Ми не збираємося відновлювати прямі закупівлі газу в Росії - мова не про це, а про те, що газ, який Україна купує у європейських компаній, буде дешевшим", - наголосив Вітренко.

Ще одна ініціатива, яка має сприяти зниженню цін, - це діджиталізація. Вона має допомогти зрозуміти, скільки люди платять за газ, яка в них спроможність, а отже - забезпечити легкий механізм адресної допомоги тим, хто її потребує.

"Тому "Нафтогаз" буде також допомагати державі діджитилізувати всі ці процеси, зробити їх простими і прозорими, сприяти ефективному наданню допомоги. Те саме стосується цифрових сервісів для зміни постачальника. Обидві ініціативи спрямовані на те, щоб всі ці процеси були простими і була впевненість в тому, що все це дійсно справедливо і дійсно працює", - резюмував Вітренко.

Нагадаємо, вчора Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні Уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин".

У НАК "Нафтогаз України" вважають рішення про звільнення Андрія Коболєва "юридичною маніпуляцією". За матеріалами LB.ua