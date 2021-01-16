Вітренко: Сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів

Україні, попри на дефіцит електроенергії, вдасться найближчим часом уникнути віялових відключень.

Про це в інтерв'ю медіакомпанії Deutsche Welle сказав виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Зараз у нас є дефіцит електроенергії на ринку", - зазначив Вітренко.

За його словами, це пов'язано з низьким виробленням енергії на сонячних і вітрових електростанціях через погодні умови. "У нас не вистачає вугілля на складах і з наступного понеділка ми включаємо газомазутові блоки, тому що спостерігається дефіцит електроенергії", - продовжив Вітренко.

Брак вугілля на складах він пояснив тим, що останній квартал минулого року теплові електростанції працювали на піку потужностей, оскільки на ремонтах були блоки атомних електростанцій. За його словами, дефіцит електроенергії становить тисячі мегават, який планують покрити за рахунок включення газомазутних блоків.

"Я сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів, (...) не буде віялових відключень електроенергії", - сказав Вітренко.

Він додав, що Україна має стати частиною великої європейської енергосистеми, щоб такі ситуації не повторювалися в майбутньому.

Щодо цін на газ для населення Вітренко зазначив, що уряд вирішив знизити їх для побутових споживачів з 1 лютого.

"За результатами моніторингу ринку природного газу було виявлено, що велика частина постачальників - регіональні постачальні компанії - фактично зловживають своїм домінуючим становищем", - констатував виконувач обов'язків міністра. "Як тимчасовий карантинний захід уряд вирішив обмежити граничну ціну поставки газу населенню", - зауважив Вітренко.

За його словами, цей крок можна вважати ринковим заходом, оскільки уряд не зобов'язує нікого поставляти газ за такою ціною, а споживачі зможуть купувати блакитне паливо у "Нафтогазу". Вітренко додав, що знижені ціни діятимуть до кінця карантину і фактично до кінця опалювального сезону. За матеріалами Цензор.НЕТ