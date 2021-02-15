Вітренко закликав Шмигаля невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу

Тимчасово виконувач обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко пропонує прем'єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України", яке очолює Андрій Коболєв, та припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії.

Про це йдеться у листі Вітренка Шмигалю від 12 лютого, яке є в розпорядженні LB.UA.

Вітренко називає декілька причин для таких кадрових змін.

1. Невиконання показників з видобутку газу, які було затверджено урядом, та плани подальшого скорочення показників видобутку.

У червні 2019 року Наглядова рада НАК затвердила бізнес-план Дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" на 2019-2023 роки, яким, зокрема, встановлено прогноз видобутку природного газу АТ "Укргазвидобування" в обсязі 15,0 млрд куб. метрів у 2019 році, та 14,9 млрд куб. метрів у 2020 році. Це, зазначає Вітренко, суперечить розпорядженню Кабміну від 20.03.2019 No 161-р та постанові від 26.04.2017 No 351 щодо затвердження основних засад здійснення державної власності АТ "НАК "Нафтогаз України", відповідно до яких видобуток мав скласти у 2019 році не менш як 18,2 млрд куб. метрів газу, у 2020 році - не менш як 20,1 млрд. куб. метрів.

2. Подальші плани зі скорочення видобування газу.

Вітренко зазначає, що на період 2021-2025 років НАК очікує скорочення видобутку - прогнозні обсяги у 2025 році від 9,9 до 12,5 млрд куб. метрів за різними сценаріями.

3. Результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України" за період з 01.10.2018 по 31.12.2019, проведеної Держаудитслужбою, якими встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 75,5 млрд гривень. За матеріалами rubryka.com